Papież Franciszek: Najgorszym z grzechów jest pycha!

“ Istnieją grzechy, które widać i grzechy, których nie widać. Są grzechy spektakularne, które powodują hałas, ale są też grzechy przebiegłe, które czają się w sercu, a my nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Najgorszym z nich jest pycha, która może również zarażać ludzi prowadzących intensywne życie religijne. W XVII wieku był taki klasztor sióstr, które były nieskazitelne i mówiło się o nich, że są czyste jak aniołowie, ale pyszne jak demony. To bardzo zła rzecz – podkreślił Ojciec Święty. - Grzech wymierzony jest w braterstwo, pozwala nam przypuszczać, że jesteśmy lepsi od innych, sprawia, iż sądzimy, że jesteśmy podobni do Boga. A tymczasem wobec Boga wszyscy jesteśmy grzesznikami i mamy powód, by uderzyć się w piersi. ”

“ Nikt z nas nie świeci własnym światłem. Starożytni teologowie mówili, że istnieje «mysterium lunae» nie tylko w tożsamości Kościoła, ale także w historii każdego z nas. A czym jest «mysterium lunae»? Oznacza to, że jest się jak księżyc, który nie ma własnego światła: świeci światłem słońca. Także my nie mamy własnego światła, światło, które mamy jest odbiciem łaski Boga, światła Boga – tłumaczył Papież. - Jeśli miłujesz, to dlatego, że ktoś obok uśmiechnął się do ciebie, gdy byłeś dzieckiem, ucząc cię odpowiadać uśmiechem. Jeśli miłujesz, to dlatego, że ktoś obok ciebie przebudził cię do miłości, uzmysławiając tobie, że na tym polega sens istnienia. ”