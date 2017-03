Papież Franciszek mocno: Nie ma nawrócenia bez...

reklama

Wielkopostną drogę nawrócenia wskazał Papież podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał przede wszystkim do dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Proroka Izajasza, gdzie słyszymy wezwanie: „Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru!”.

Franciszek przypomniał, że każdy z nas codziennie robi coś złego, a według Biblii nawet człowiek najświętszy grzeszy siedem razy na dzień. Nie możemy się przyzwyczajać do takiego stanu. Trzeba oddalać się od tego, co „zatruwa duszę” i pomniejsza ją, a uczyć się czynić dobro:

„Niełatwo jest czynić dobro. Musimy się tego uczyć zawsze. I Pan nas tego uczy – powiedział Ojciec Święty. – Jednak uczcie się tak jak dzieci. Na drodze życia, życia chrześcijańskiego uczymy się każdego dnia. Trzeba się codziennie uczyć robić coś i być lepszymi niż poprzedniego dnia. Uczyć się. Oddalać się od zła i uczyć się czynić dobro: oto reguła nawrócenia. Bo nawrócić się to nie znaczy iść do dobrej wróżki, żeby nas nawróciła czarodziejską różdżką. O, nie! To jest droga do przebycia, na której oddalamy się i uczymy się”.

Papież zwrócił uwagę, że zarówno dzisiejsze pierwsze czytanie, jak i Ewangelia wymagają od nas konkretnych faktów:

„Pan mówi tutaj trzy konkretne rzeczy, ale jest ich wiele: «Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie». To jednak konkretne rzeczy – powiedział Franciszek. – Uczymy się czynić dobro konkretnymi rzeczami, a nie słowami. Faktami... Dlatego Jezus w Ewangelii, którą słyszeliśmy, zarzuca tej klasie kierowniczej ludu Izraela, że «mówią, a nie czynią», nie znają konkretu. A kiedy nie ma konkretu, nie może być nawrócenia”.

Ojciec Święty wskazał na wielką pokorę Boga, który w Księdze Izajasza uniża się tak bardzo, że mówi do nas: „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie”. Bóg pragnie nam w ten sposób pomóc się nawracać.

„Wezwanie do nawrócenia: oddalcie się od zła, uczcie się czynić dobro... «Wstańcie, chodźcie, spór ze Mną wiedźcie, a pójdziemy naprzód». – «Ależ mam tyle grzechów...» – «Jednak nie przejmuj się: choćby twoje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją». I to jest droga wielkopostnego nawrócenia. Prosta. To mówi Ojciec, który nas kocha, bardzo kocha. I towarzyszy nam w tej drodze nawrócenia. Tylko wymaga od nas, żebyśmy byli pokorni. Jezus mówi do tych, którzy pełnią funkcje kierownicze: «Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony»” – przypomniał Papież.

dam/Radio Watykańskie



14.03.2017, 16:10