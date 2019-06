Papież Franciszek: Jezus stał się dla nas chlebem połamanym

Maciek Arczyński 20.6.19 19:01

Czyli co, więcej "biednych murzynków"? O ile pamiętam to w listopadzie 2018 r. było wg. Bergoglio, że złodziejem nie tyle jest ten co zabiera cudzą własność bez pytania tylko ten, który "się nie dzieli swoja własnością z innymi". Tak, tak... wszyscyśmy złodziejami z wyjątkiem bezdomnych. Chociaż, jak który ma plecak... No tak... inna mondrość tego samego autora to: "komuniści myślą jak chrześcijanie"...



Fragment:

"...

W tej perspektywie pojawia się pozytywne i szerokie znaczenie polecenia „ Nie kradnij”. „Własność dobra czyni jego właściciela administratorem opatrzności” (tamże). Nikt nie jest właścicielem towarów: jest administratorem towarów. Posiadanie to odpowiedzialność : „Ale jestem bogaty we wszystko ...” - to odpowiedzialność, którą masz -. I całe dobro odebrane logice Bożej Opatrzności zostaje zdradzone, zdradzone w najgłębszym sensie. To, co naprawdę posiadam, jest tym, co umiem dać.

...

Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz Jezus Chrystus objawia nam pełne znaczenie Pisma Świętego. „Nie będziesz kradł” oznacza: kochaj swoim majątkiem, używaj środków, by kochać jak najlepiej. Wtedy twoje życie będzie dobre, a posiadanie stanie się prawdziwym darem. Ponieważ życie to nie czas na posiadanie, ale na miłość. Dziękuję"