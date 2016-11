Papież Franciszek: „Jeśli chcesz doznać miłosierdzia, sam musisz być miłosierny”

reklama

Papież Franciszek powiedział dziś na audiencji do osób które włączyły się w organizację Roku Świętego: „Jeśli chcesz doznać miłosierdzia, sam musisz być miłosierny”.

Ponad 400 osób słuchało tych słów będących cytatem ze św. Augustyna. Byli wśród nich przedstawiciele włoskich władz, a także policji, wojska i innych służb, które zapewniały bezpieczeństwo podczas jubileuszowych wydarzeń.

Dziękując wszystkim za zaangażowanie Franciszek spróbował podsumować uroczystości Roku Świętego. Powiedział:

„Był to rok intensywny, pełen inicjatyw w całym Kościele, w którym można się było namacalnie przekonać o owocach Bożego miłosierdzia. Ja na początku miałem tylko skromną intuicję, ale jak zwykle Pan nas zaskakuje i wykracza daleko ponad nasze oczekiwania. W ten sposób to moje pragnienie stało się rzeczywistością, którą mogliśmy przeżywać z tak wielką wiarą i radością we wspólnotach chrześcijańskich rozsianych po całym świecie. Drzwi miłosierdzia otwarte we wszystkich katedrach i sanktuariach sprawiły, że wierni nie napotkali żadnych przeszkód w doświadczaniu miłości Boga. Wydarzyło się coś naprawdę nadzwyczajnego i teraz trzeba to wcielić w codzienne życie, aby miłosierdzie stało się stałym zobowiązaniem i stylem życia wierzących”.

