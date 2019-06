Papież Franciszek: Indywidualizm to profanacja

Następnie Franciszek prosił o pojednanie, czyniąc to przez wstawiennictwo męczenników, także współczesnych, cierpiących tylko dlatego, że są chrześcijanami. Modlił się również o poruszenie i rozbudzenie serc do miłości Boga i brata, który jest obok.

“ Oczekujemy, by przyszło Twoje królestwo: prosimy o to i pragniemy tego, ponieważ widzimy, że siły świata go nie wspierają – mówił Ojciec Święty. – Dynamiki zorientowane na logikę pieniędzy, interesów, władzy. Będąc zanurzonymi w coraz bardziej nieokiełznanym konsumpcjonizmie, który oczarowuje nas jaśniejącymi, lecz ulotnymi blaskami, pomóż nam Ojcze, wierzyć w to, o co się modlimy: wyrzec się wygodnych pewników władzy, zwodniczych pokus światowości, pustego domniemania, że jesteśmy samowystarczalni, z obłudy leczenia pozorów. W ten sposób nie utracimy z oczu tego królestwa, do którego nas wzywasz. ”