Papież Franciszek: Gender to podłość sprzeczna z naturą!

Na planie samolotu wracającego z Baku do Rzymu papież Franciszek zabrał głos w sprawie ideologii gender. Ojciec Święty wyraźnie powiedział, że to, co dzisiaj robi się z indoktrynacją gender jest "podłością".

To słowa wypowiedziane przez papieża podczas powrotu z pielgrzymki do Gruzji i Azerbejdżanu. Papież dla potwierdzenia swych słów przytoczył historię opowiedzianą mu przez pewnego ojca. Przyznał on, że zapytawszy swoje dzieci o to, kim chcą być w przyszłości, usłyszał od swojego 10-letniego syna: "Dziewczyną". Jak przyznaje Ojciec Święty - jest to wbrew naturze!

Na temat homoseksualistów papież Franciszek powiedział także kilka słów. Przypomniał, że należy im towarzyszyć, a gdyby chcieli przyjść do Chrystusa - ten na pewno nei odrzuciły ich pogardliwie ze względu na homoseksualizm.

dam/Fronda.pl

3.10.2016, 8:25