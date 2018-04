Papież Franciszek: Bez zbędnych pytań w konfesjonale!

„Kiedy przychodzi do nas penitent z czymś ważnym i pocieszającym, wiemy, że mamy do czynienia z pierwszym owocem spotkania, które już się odbyło, spotkania z miłością Boga, który swoją łaską otworzył jego serce i uczynił je gotowym do nawrócenia” - mówił papież Franciszek w trakcie spotkania z uczestnikami światowego spotkania misjonarzy miłosierdzia.