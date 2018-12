Papież Franciszek: Betlejem jest lekarstwem na lęk

Tym, co karmi nasze życie nie są dobra, ale miłość; nie zachłanność, ale miłosierdzie; nie obfitość, ale prostota – podkreślił Papież podczas Mszy w noc Bożego Narodzenia. W swej refleksji zaprosił, aby udać się do Betlejem, które jest domem chleba i miastem Dawidowym.

Franciszek przypomniał, że Bóg wie o tym, że człowiek, aby żyć potrzebuje pokarmu. Nie daje go jednak świat, ponieważ to, co on proponuje nie zaspokaja głodu ludzkiego serca. Z pokarmem związany jest pierwszy grzech człowieka, bo rodzice w raju zerwali owoc i go skosztowali. Od tego czasu człowiek stał się chciwy i zachłanny. Dla wielu posiadanie stanowi o sensie życia. Nieliczni obficie ucztują, a wielu brakuje nawet chleba, aby przeżyć.