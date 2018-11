Papież: Eucharystia znajduje się w centrum życia Kościoła

Celebrowanie Kongresu Eucharystycznego oznacza współpracę z Łaską Bożą, aby rozsiewać poprzez modlitwę i działanie „kulturę eucharystyczną”, to znaczy sposób myślenia i postępowania oparty na tym Sakramencie, ale jednocześnie uobecnianie go także poza kontekstem kościelnym - powiedział Papież Franciszek do uczestników posiedzenia Papieskiego Komitetu ds. Kongresów Eucharystycznych. Kolejny Kongres odbędzie się w Budapeszcie w 2020 roku.

Ojciec Święty przypomniał, że celebrowanie Mszy staje się miejscem dojrzewania postaw, które rodzą kulturę eucharystyczną. Wzywa ona do przekształcania w gesty i postawy życiowe łaski Chrystusa, który wydał się do końca dla zbawienia człowieka. Pierwszą z tych postaw jest komunia. Odprawianie pamiątki Pana, podczas której karmimy się Jego Ciałem i Jego Krwią daje początek komunii z Nim i komunii wiernych pomiędzy sobą oraz łączy się z wezwaniem misyjnym. Drugą postawą wynikającą z Eucharystii jest służba.

“ Powracając nieustannie do «sali na górze», tego łona Kościoła, gdzie Jezus obmył stopy swoim uczniom, chrześcijanie służą sprawie Ewangelii, wchodząc w miejsca naznaczone słabością i krzyżem, aby w nich uczestniczyć oraz je uzdrawiać – podkreślił Papież. – Jest wiele sytuacji w Kościele i społeczeństwie, na które trzeba wylewać balsam miłosierdzia, zarówno co do ciała, jak i co do duszy: są rodziny w potrzebie, młodzi i dorośli bez pracy, osamotnieni chorzy i starsi, migranci dotknięci zmęczeniem i przemocą oraz inne ludzkie biedy. ”