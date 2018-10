Papież: dziennikarstwo to misja

W przesłaniu do włoskiej agencji SIR Papież Franciszek wskazuje na potrzebę wierności prawdzie. Jest to najlepsze lekarstwo na zjawisko fake newsów.



Dziennikarstwo to nie tylko wykonywanie jakiegoś zawodu, lecz misja. Najważniejsza nie jest szybkość przekazywania informacji czy ich wpływ na odbiorcę, lecz osoba – przypomina Papież Franciszek w przesłaniu do agencji prasowej włoskiego episkopatu. W tych dniach przypada 30. rocznica jej powstania.



Franciszek z uznaniem wyraża się o specyficznym modelu agencji SIR, która opiera się na sieci tygodników diecezjalnych. Dzięki temu ma ona bezpośredni dostęp do całego terytorium Włoch i może rzetelnie informować o wydarzeniach lokalnych. Papież przypomina, że terytorium to nie tylko pewien obszar, ale przede wszystkim zamieszkujący go ludzie. Za przykładem tygodników diecezjalnych nadal udzielajcie głosu tym, którzy go nie mają, a światłem waszych informacji rozjaśniajcie wszystkie peryferie – napisał Ojciec Święty.



Papież przestrzega też przed fałszywymi wiadomościami. Podkreśla, że zawsze trzeba trzymać się prawdy. Jest to najlepsze antidotum na zjawisko fake news – dodaje Ojciec Święty.