Papież: Duch Święty czyni nas zawsze młodymi

Duch Święty czyni nas zawsze młodymi – przypominał Papież podczas Mszy w Domu św. Marty. Franciszek zwrócił uwagę, że główną postacią dzisiejszej Ewangelii jest Duch Święty. W mowie pożegnalnej do uczniów przed wstąpieniem do nieba, Jezus daje prawdziwą katechezę na temat Ducha Świętego, tłumaczy, kim On jest. Pojawia się tajemnicze imię: Paraklet, czyli obrońca, rzecznik, pocieszyciel

Uczniowie są smutni słysząc, że Mistrz wkrótce ich zostawi, ale Jezus upomina ich z tego powodu, ponieważ, jak zauważa Franciszek, „smutek nie jest postawą chrześcijańską”. Papież tłumaczy, jak nie popaść w smutek? Trzeba prosić Pana, aby zachował w nas młodość ducha. Duch Święty jest tym, który uzdalnia nas do niesienia krzyża, jak pokazuje to pierwsze czytanie. Opowiada ono o apostołach śpiewających w więzieniu na chwałę Boga. Duch Święty jest tu nazywany imieniem Paraklet.

“ To jest młodość. Młodość zawsze pozwala patrzeć z nadzieją: to właśnie to, naprzód! Aby podtrzymywać tę młodość potrzebny jest nam codzienny dialog z Duchem Świętym, który jest zawsze obok nas – stwierdził Franciszek. To wielki dar, który pozostawił Jezus: to wsparcie, które pozwala iść naprzód. ”