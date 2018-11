Papież do Polaków: prawda i prawdomówność są cnotą

Papież Franciszek życzył Polakom, by prawda i prawdomówność pomagały nam wzrastać w bratniej miłości, sprawiedliwości i w odważnym wyznawaniu wiary. Ojciec Święty mówił o tym pozdrawiając polskich pielgrzymów przybyłych do Watykanu na audiencję środową.

“ Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich – mówił Ojciec Święty. – Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że «prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by się okazywać prawdziwym w swoich czynach i mówić to, co prawdziwe w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy» (nr 2505).