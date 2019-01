Papież do historyków: Chrystus jest centrum dziejów

Ela 12.1.19 22:26



Znowu lewakoateiści chowają się po kontach, bo to powiedział ich PAn Głowa Watykanu. Przed FRanciszkiem jak zawsze i tu mielibyśmy całą falę hejtu, sprzeciwu, ostrej jazdy. Ale teraz nie, za ich Pana Głowy Watykanu nawet jeżli już się nie zgadzają to są wyjątkowo delikatni jak nikt wobec Głowy Watykanu :). Jak FRanciszek wypowiedział się przeciwko gejom i to nietolerancyjnie to lewakoateiści byli grupą najbardziej chowającą się po kontach :) Kiedy Franaek ostro politykuje lewakoaetiści to lubią :). Głowa Watykanu nigdy nie była takim Panem lewakoateistów jak dziś, tak że bronią jej nawet przed katolikami i potrafią ją ubóstwiać :). To wydarzenie historyczne, Głowa Watykanu politykująca ostro i to właśnie z nią lewakoateiści sympatyzują najbardziej w historii, a z krytyką stali się mamlasami jak nikt :).