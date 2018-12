Papież: choinka i szopka pomagają w kontemplacji Boga

Oby te wspaniałe symbole Bożego Narodzenia wniosły w nasze rodziny i miejsca, gdzie przebywamy odbicie światła i czułości Boga, by pomóc nam w dobrym przeżyciu świąt narodzenia Jezusa – to życzenia, które Papież skierował do tegorocznych ofiarodawców szopki i choinki, które stanęły na Placu św. Piotra. Dary te pochodzą z okolic Wenecji.

“ Mogłoby się wydawać, że ta uniżoność stoi w sprzeczności z boskością, uważana za coś, co jest tylko pozorne, jest przykrywką. Tymczasem tak nie jest, bo uniżoność jest wolnością. Kto jest mały – w sensie ewangelicznym – nie tylko jest lekki, ale także jest wolny od manii pokazania się i od chęci sukcesu; jak dzieci, które wyrażają się i działają spontanicznie. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by być wolnymi przed Bogiem, do wolności dziecka przed swoim ojcem. Dzieciątko Jezus, Boży Syn i nasz Zbawiciel, którego kładziemy do żłóbka, jest świętym w ubóstwie, uniżoności, prostocie i pokorze. ”