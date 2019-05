Papież chce zmienić ,,Ojcze nasz''. Oto powody

Ojciec Święty przypomniał, że działalność publiczna Jezusa rozpoczyna się od kuszenia, któremu poddał Go szatan. On był obecny. Dzisiaj wielu ludzi mówi: Ale dlaczego mówić dzisiaj o szatanie, który należy do przeszłości. Przecież on nie istnieje. Ewangelia mówi wyraźnie: Jezus zmierzył się z szatanem, był przez niego kuszony. Ogromną próbą dla Jezusa była również modlitwa w ogrodzie Getsemani. Przeżył wtedy chwile strasznej trwogi, osamotnienia oraz opuszczenia. Czuł na ramionach ciężar grzechów świata.