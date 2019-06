Papież apeluje do Niemców o jedność z Kościołem. Pisze o postępującej ,,erozji wiary''

Papież Franciszek apeluje o jedność niemieckich katolików z Kościołem powszechnym. W skierowanym do nich liście Franciszek odnosi się do zapowiedzianej przez niemieckich biskupów tzw. „drogi synodalnej” i zwraca się „do pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech”, doceniając zasługi niemieckich świętych i teologów, starania ekumeniczne, a także charytatywną hojność niemieckich parafii, stwierdzając jednocześnie postępującą „erozję wiary”.

W 20-stronicowym liście Franciszek wielokrotnie cytuje kościelne dokumenty, powołując się często na własne przemówienie do biskupów niemieckich podczas wizyty Ad limina apostolorum w 2015 r. Odnosząc się do kontrowersyjnej „drogi synodalnej”, którą chcą kroczyć niemieccy biskupi, Papież pisze, że już wielokrotnie wypowiadał się na temat synodalności Kościoła. Podkreśla, że „synodos, wspólna droga pod kierownictwem Ducha Świętego możliwa jest jedynie przy udziale całego Kościoła powszechnego”.

Franciszek przestrzega też przed „jedną z pierwszych i największych pokus w Kościele, którą jest przeświadczenie, że rozwiązanie problemów możliwe jest przez reformy strukturalne, organizacyjne i administracyjne“. W zamian za to Papież proponuje powrót do „prymatu ewangelizacji“. „Poprzez ewangelizację odzyskujemy radość z Ewangelii, radość z bycia chrześcijanami“ pisze Franciszek przedstawiając też konkretne „duchowe środki lecznicze“: modlitwę, pokutę i adorację.

List Papieża Franciszka został przez niemieckich biskupów odebrany bardzo różnie. Kard. Rainer Maria Woelki napisał, że Papież niczego nie upiększa, pisząc o erozji wiary. Arcybiskup Kolonii docenia szczególnie powrót do prymatu ewangelizacji. „Musimy znów stać się Kościołem misyjnym i nie możemy zwracać uwagi na perfekcyjny aparat administracyjny, tylko na Zmartwychwstałego Chrystusa.“ Również wikariusz generalny diecezji Ratyzbony napisał, że niemiecka „droga synodalna“ nie jest możliwa. Tymczasem przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Reinhard Marx i przewodniczący Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich Thomas Sternberg napisali we wspólnym oświadczeniu, że „biskupi i przedstawiciele świeckich gremiów czują się przez list papieski zaproszeni do kontynuacji rozpoczętego już procesu“.