Papież: Adwent to czas nawrócenia

Adwentowy czas oczekiwania na Jezusa zakłada podjęcie procesu nawrócenia. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Jako przewodnika na tej drodze ukazał Jana Chrzciciela, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Zachęcił też do rozsypywania wokół siebie, z wytrwałą cierpliwością, ziaren pokoju, sprawiedliwości i braterstwa. Podkreślił, że uczniowie Jezusa wezwani są do odważnego świadectwa i rozniecania w świecie prawdziwej nadziei.

“ Przede wszystkim jesteśmy wezwani do naprawienia wyrw utworzonych przez oziębłość i obojętność, otwierając się na innych z tymi samymi uczuciami, co Jezus, to znaczy z tą serdecznością i braterską wrażliwością, która zajmuje się potrzebami bliźniego. Nie można mieć relacji miłości, miłosierdzia braterstwa, jeśli są w niej dziury, tak samo jak nie można iść drogą pełną dziur. To oznacza zmianę postawy, a wszystko ze szczególną troską o najbardziej potrzebujących – mówił Franciszek. – Następnie musimy wyszlifować wiele szorstkości powodowanych przez pychę i poczucie wyższości, podejmując konkretne gesty pojednania z naszymi braćmi, prosząc o przebaczenie naszych win. Nie jest łatwo się pojednać. Zawsze się myśli, kto ma zrobić pierwszy krok. Pan nam pomaga jeśli mamy dobrą wolę. ”