Papieski Wielki Post: Przeciwko chciwości i konsumpcjonizmowi

W Watykanie opublikowano papieskie orędzie na Wielki Post. Franciszek zachęca w nim do podjęcia refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za powierzone mu dzieło stworzenia. Papieskie przesłanie nosi tytuł: „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych”.

Ojciec Święty przypomina, że grzech zerwał komunię z Bogiem, a to naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród w pustynię. „Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym” – pisze Papież. Podkreśla, że stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się „nowym stworzeniem” w Chrystusie. Zauważa, że dzięki nim także stworzenie może „przeżyć Wielkanoc”. Potrzeba do tego prawdziwego nawrócenia, a drogowskazami na tej drodze są post, modlitwa i jałmużna.

Franciszek podkreśla, że post uczy przechodzić od pokusy «pożerania» wszystkiego, celem zaspokojenia własnej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlitwa pomaga wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Jałmużna to porzucenie nierozsądnego stylu życia i gromadzenia wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.

Zachęcając wierzących do wejścia na wielkopostną drogę prawdziwego nawrócenia, Ojciec Święty przypomina, że „Wielki Post” Jezusa polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny.

bb/Vaticannews.va