Papieski apel o budowanie pokoju na świecie

“ Dzieje I wojny światowej są dla wszystkich surowym ostrzeżeniem, by odrzucić kulturę wojny i poszukiwać wszelkich godziwych środków w celu zakończenia konfliktów, które wciąż są przyczyną rozlewu krwi w wielu regionach świata. Wydaje się, że niczego się nie uczymy – mówił Papież. – Modląc się za wszystkie ofiary tej strasznej tragedii, powiedzmy z mocą: przeznaczajmy środki na pokój, a nie na wojnę! Za symboliczny znak obierzmy wspominanego dziś wielkiego św. Marcina z Tours: odciął on połowę swego płaszcza, by podzielić się nim z ubogim. Niech ten gest ludzkiej solidarności wskaże wszystkim drogę budowania pokoju. ”