Papieska decyzja ws. Ukrainy. Sytuacja jest napięta

Papież Franciszek zaprosił do Rzymu najwyższych hierarchów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, aby wyrazić swoją bliskość z tą wspólnotą oraz omówić najważniejsze sprawy dotyczące jej misji i obecnej sytuacji. Spotkanie to odbędzie się w dniach od 6 do 7 lipca i wezmą w nim udział także przełożeni dykasterii Kurii Rzymskiej, do których kompetencji należy ten kraj. Czytamy o tym w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.