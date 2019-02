Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję ws. Aleksandry Dulkiewicz

To nielegalne, bo jak mówi art. 95 par.3 Kodeksu wyborczego, ,,nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszą być różne od nazw lub skrótu nazw partii politycznych lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych przez właściwy organ''.

W poniedziałek sprawą zajęła się PKW. Jej przewodniczący Wojciech Hermeliński poinformował media, że komisarz wyborczy w Gdańsku musi wezwać komitet Dulkiewicz do zmiany nazwy. Ma na to pięć dni od otrzymania wezwania. Hermeliński wskazał, że nie jest to poważny problem; wystarczy dodać tylko jeden wyraz i rejestracja kandydata będzie natychmiastowa. Stąd sprawa nie będzie miała wpływu na przebieg wyborów w Gdańsku.