Państwo powstaje z 'kamieni kupy' - większe wpływy z VAT

Ministerstwo finansów poinformowało dzisiaj, że po lutym 2017 roku w budżecie pozostało 0,9 mld zł nadwyżki. W okresie od stycznia do lutego dochody z VAT wzrosły natomiast aż o ponad 40 procent! Za kilka miesięcy widoczny będzie pełen obraz poprawy ściągalności – informuje resort.

Dochód budżetowy do końca lutego wyniósł 60 miliardów 941,6 miliona złotych, z kolei wydatki to 60 miliardów 86,5 mln złotych. Nadwyżka stanowi zatem 855,1 miliona złotych. W odniesieniu do tego samego okresu z poprzedniego roku, dochody budżetu państw wzrosły o 4,8 miliarda złotych.

Wiceminister finansów Leszek Skiba w komunikacie zaznaczył:

„Pozytywnie oceniając dobre dane o dochodach VAT za luty należy jednak pamiętać, że dochody z VAT były w lutym sztucznie podwyższone przez likwidację kwartalnych rozliczeń podatku dla części przedsiębiorców. Dlatego, choć dochody te wyraźnie rosną, należy ostrożnie podchodzić do wyciągania przedwczesnych wniosków. Pełny obraz tempa poprawy ściągalności będzie widoczny dopiero po kilku miesiącach”

i dodał:

„Analizując bieżący strumień dochodów podatkowych w 2017 r. należy pamiętać m.in. o efektach zmian systemowych, których w porównaniu do poprzedniego roku jest stosunkowo dużo. Oceniając trendy kształtowania się dochodów podatkowych należy analizować zawsze nieco dłuższe szeregi np. półroczne lub przynajmniej kwartalne, co pozwala na wyeliminowanie jednorazowych zaburzeń, które często mają miejsce na przełomie roku”

Wzrosły także m.in. dochody państwa z akcyzy oraz podatku od gier. W styczniu i lutym tego roku były wyższe o 6,9 proc. rdr. (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z PIT były wyższe o 5,5 proc. rdr (tj. ok. 0,4 mld zł), a z CIT były wyższe o 5,8 proc. rdr (tj. ok. 0,3 mld zł).

Ministerstwo podało także:

„Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - luty roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 4,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - luty br.”

dam/PAP,Fronda.pl



20.03.2017, 16:40