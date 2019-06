Panika Jurka Owsiaka

- To nie będzie łatwy festiwal. Organizuje go Fundacja, która po 25 latach jego istnienia nadal musi walczyć o jego tożsamość, najwyższe standardy, oraz o jego rangę, uznaną na dzień dzisiejszy w całej Europie i na całym świecie. Jak znam życie, czeka nas po raz kolejny batalia o nieuzasadnione określenie festiwalu mianem „podwyższonego ryzyka”. - pisze Owsiak

Trudno będzie się do nas dostać. Jeśli ktoś z Was nie ma cierpliwości do długiej jazdy pociągiem, samochodem, do stania w korkach, w upale – niech wybierze inny festiwal, inną imprezę. Jeśli komuś przeszkadza naprawdę głośna muzyka, która zewsząd dobiega na pole festiwalowe – może lepiej znaleźć inne miejsce na konsumpcję muzycznych wrażeń." - czytamy