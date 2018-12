Pani Jasnogórska ma nową sukienkę

Poświęcenie nowej sukienki na Cudowny Obraz Matki Bożej, hołd z kwiatów na wzór rzymski w łączności z Papieżem Franciszkiem i 65. rocznica Apelu Jasnogórskiego czyli wieczornej modlitwy Polaków, to główne punkty dzisiejszej uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Uczestniczą w niej tysiące pielgrzymów, którzy specjalnie przybywają, by właśnie tutaj uczcić Niepokalaną.

Nowa sukienka – perłowa – wzorowana jest na tej skradzionej w 1909 r. wraz z koronami papieża Klemensa XI. Jest to dar artysty Andrzeja Majewskiego, paulinów i pielgrzymów. „Chcemy uczcić Maryję, Jej piękno, czystość, oddanie Bogu a perły to symbolizują” – twierdzi jasnogórski przeor. O. Marian Waligóra podkreśla, że w to szczególne wotum wkomponowane są również dary przybywających tu wiernych: „Fenomenem pielgrzymowania na Jasną Górę jest przynoszenie różnych darów Matce Bożej, nieraz rzeczy bardzo osobistych i cennych w naszym życiu, precjozów, które przypominały nam drogie osoby, a my to zostawiamy, chcemy żeby to w jakiś sposób upiększało, dodawało chwały Bogarodzicy”.