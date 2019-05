Pan Bóg nie daje nikomu tyle mądrości, żeby nie musiał innych słuchać.

Ucieczka od świata jest jedyną siłą. Im kto więcej uciekł w Boga, tym staje się mocniejszy. Gdy człowiek się modli, to ucieka od świata do Boga. Program Boży to ogołocenie nas ze wszystkiego, co nie jest Bogiem. Tajemnica naszej siły i pokoju jest w głębi naszej duszy. Niektórzy szukają pokoju niespokojnie. Bóg jest dla nas wszystkim, nie dary Jego i łaska, lecz sam Bóg. Człowiek, który jest o tym przekonany, odczuwa wielką swobodę. Ucieczka od świata to nie tchórzostwo, ale sposób zwyciężenia go. Ten ma więcej niezależności, ten jest zdolniejszy do nieotrzymania ran od życia, kto jest jak gdyby zatopiony w Bogu. Nie uciekamy od świata dlatego, żeby rzeczy świata były złe, ale dlatego, że my nie jesteśmy wolni. Trzeba przejść próbę polegającą na oderwaniu się od rzeczy przemijających, ludzkich. Człowiek się przez to oczyszcza. Bóg człowieka ogałaca. Walą się dokoła niego rzeczy, do których był przywiązany. To jest droga działania Bożego. Bóg chce usunąć to, co człowiek ma, aby wreszcie oparł się na tym, co niewidzialne, a istotne. Sami nie wiemy, na ilu jeszcze rzeczach opieramy naszą nadzieję, nasze życie. Nie zdajemy sobie sprawy, co by było, gdyby tych rzeczy zabrakło. Ten, kto liczy na Boga, jest spokojny. Tajemnica wytrzymałości życiowej jest wewnątrz. Tam płynie woda żywa. Jeżeli człowiek pozbędzie się tego źródła mocy, to fale świata zaleją go. Wewnętrzna radość z posiadania łaski Bożej jest tajemnicą pokoju i siły. Największe źródło pokoju to świadomość, że sam Bóg mieszka w środku Kościoła i w każdym z nas, i nie zachwieje się. Bóg uprzedza wszystkie działania i czyny, które człowiek z Bogiem zwycięsko spełnia. Życie każdego z nas jest twierdzą oblężoną. Ile trzeba pracować nad sobą, żeby się nie zniechęcić. Mieć prawdziwą pogodę i pokój. Żeby poznać Boga, trzeba się wyplątać z kołowrotka świata, cofnąć się z zaangażowania w swoich namiętnościach. Są ludzie, których łaska w specjalny sposób pociąga, lecz oni nie mają czasu i tak od zajęcia do zajęcia mija życie, a niejeden z nich nawet nie wie, że był człowiekiem. Jeśli nie znajdziesz pokoju z Bogiem, to nie znajdziesz żadnego pokoju. Pokój – to spokojność ładu.