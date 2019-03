Pamiętajcie: także św. Jan Paweł II mógł zginąć w aborcji

Historię opisuje dziennikarka Milena Kindziuk w swojej książce pt. "Matka Papieża". Jakiś czas temu autorka książki o Emilii Wojtyle w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" wyjaśniła, skąd wiadomo, że lekarz doradzał aborcję matce przyszłego świętego. Dziennikarka wyjaśniła, że są trzy źródła tej informacji. Pierwsze- to relacja sąsiadki Wojtyłów i przyjaciółki Emilii. Rozmowę z sąsiadką, Janiną Kaczorową, nagrał R.A Gajczak, autor publikacji, która ukazała się w pierwszych latach pontyfikatu Jana Pawła II Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Jak powiedziała Milena Kindziuk, w Polsce to świadectwo nie zostało zapamiętane, za to było bardzo rozpowszechnione we Włoszech, co opisuje książka L. Bergonzoni, Emilia Kaczorowska in Wojtyla. La mamma di Giovanni Paolo II.