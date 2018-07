'Pamięć i szacunek na zawsze'! Cenckiewicz rzuca nowe światło na postać Bartoszewskiego?

Postać zmarłego przed trzema laty ministra Władysława Bartoszewskiego wciąż budzi spore kontrowersje. Jedni kochają go bezwarunkowo, inni przypominają m.in. kontrowersyjne wypowiedzi o Polakach w czasie okupacji. To, co ujawnił dziś dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, Sławomir Cenckiewicz, może zaskoczyć obie strony.