Palikot: Nie unikam stawiennictwa w prokuraturze

„W rzeczywistości, w dniu 30 listopada odebrałem skierowane do mnie pismo z wezwaniem na przesłuchanie w dniu 27 listopada. Zatem w związku z tym, że zostałem wezwany zbyt późno, tj. po dacie wyznaczonej czynności, w sposób oczywisty nie mogłem się stawić mimo najlepszej woli. Po odbiorze tego pisma natychmiast napisałem do Prokuratury, że kierowane do mnie wezwanie przyszło do mnie po dacie planowanej czynności i wyjaśniłem w ten sposób moje usprawiedliwione niestawiennictwo”- wyjaśnia były polityk. Jak dodał, następne wezwanie otrzymał 5 grudnia wieczorem. Przesłuchanie miało odbyć się dziś późnym rankiem w Warszawie. Janusz Palikot przekonuje, że nie mógł stawić się w prokuraturze ze względu na sprawy biznesowe.