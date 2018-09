Pałac Prezydencki o rezygnacji Łapińskiego: SZOK!

Wczoraj wieczorem media ujawniły, że Krzysztof Łapiński zrezygnował z funkcji rzecznika prasowego prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiemy, co konkretnie skłoniło polityka do takiej decyzji. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Łapiński stwierdził, że współpraca z głową państwa była dla niego "wielkim wyzwaniem i zaszczytem", ale, jak twierdzi, ukończenie 40. roku życia to "dobry czas na odważne decyzje".