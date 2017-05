PAD wręczył sześć nominacji generalskich oficerom Państwowej Straży Pożarnej

reklama

Wczoraj prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie sześciu oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Komendant główny tej formacji, nadbrygadier Leszek Suski, został awansowany do stopnia generała brygadiera. To najwyższy stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej.

Do stopnia nadbrygadiera zostało awansowanych pięciu innych oficerów, do tej pory mających stopień starszego brygadiera. Są to: dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, zastępca komendanta głównego PSP Marek Jasiński, rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Paweł Kępka oraz komendanci wojewódzcy Janusz Halak i Stanisław Nowak.

Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwają centralne obchody 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Strażaka. Dziś swoje święto obchodzi 30 tysięcy strażaków zawodowych i 700 tysięcy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. W ceremonii udział biorą również udział premier Beata Szydło i szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

Uroczystość zwieńczy defilada z udziałem kilkudziesięciu strażackich wozów - od historycznych po najnowocześniejsze.

IAR

7.05.2017, 8:33