PAD: Jeśli Europa wyrzeknie się chrześcijaństwa, doprowadzi ją to do zguby

"Europa wyrosła z cywilizacji antycznej, ale przede wszystkim z cywilizacji judeochrześcijańskiej. To siła, na której Europa się zbudowała. I jeżeli dzisiaj się jej wyrzeka, to w moim przekonaniu będzie to prowadziło ją do zguby" - mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Radio Kraków.

Wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiało Radio Kraków. Mówiono między innymi o polityce międzynarodowej, wyborach we Francji, czy wreszcie o obecności wojsk USA w Polsce. Prezydent wspomniał także o wizycie w Meksyku, która rozpocznie się w sobotę.

Prezydenta zapytano między innymi o jego ocenę słów abp Marka Jędraszewskiego, który mówił o tym, że chrześcijańska Europa zapomina o swojej tożsamości.

„Jego ekscelencja ksiądz arcybiskup ma absolutną rację, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dla mnie to ma ogromne znaczenie.” - powiedział i dodał:

„Jestem prezydentem Rzeczypospolitej, mam w uszach cały czas słowa, które powiedział do nas Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Powiedział wtedy, żebyśmy my, Polacy, szli do Unii Europejskiej, niosąc tam nasze wielkie katolickie i chrześcijańskie dziedzictwo. To dziedzictwo tysiąca lat polskiej historii, Polski jako państwa chrześcijańskiego i nas jako ludzi wierzących. Staram się to czynić, przypominając, że Europa wyrosła z cywilizacji antycznej, ale przede wszystkim z cywilizacji judeochrześcijańskiej. To siła, na której Europa się zbudowała. I jeżeli dzisiaj się jej wyrzeka, to w moim przekonaniu będzie to prowadziło ją do zguby.”

Prezydenta pytano także o kwestie bezpieczeństwa w odniesieniu do atakó terrorystycznych, które mają miejsce na całym kontynencie:

„Polska jest państwem bezpiecznym – zarówno Światowe Dni Młodzieży, jak i szczyt NATO w Warszawie pokazały, że polskie służby działają sprawnie, pozostają w bardzo dobrym kontakcie ze swoimi zagranicznymi partnerami i odpowiednikami. Ochrona antyterrorystyczna jest skuteczna – to przede wszystkim.”

- odpowiedział.

Andrzej Duda mówił też o Brexicie oraz jego konsekwencjach dla Polaków:

„Ja oraz polski rząd twardo walczymy o to, żeby sytuacja Polaków, którzy przebywają na Wyspach Brytyjskich, pozostała bez zmian. Stoimy także zdecydowanie na stanowisku, że powinna zostać zachowana swoboda przemieszczania się. Ona ma istotne znaczenie nie tylko dla Unii Europejskiej, ale także dla Wielkiej Brytanii”

Prezydent opowiedział także o celu swojej wizyty w Meksyku:

„Głównym celem wizyty w Meksyku jest właśnie wspieranie polskiego biznesu, firm, które mogą wejść na tamtejszy rynek. Jednym z ważnych punktów wizyty będzie otwarcie polskiego przedstawicielstwa handlowego w Mexico City. Planowane jest także podpisanie kilkunastu umów gospodarczych. Dzisiaj mamy taką specyficzną sytuację, że chociaż w 2016 roku eksport Polski wzrósł o ponad 2% i osiągnął wartość 183,6 miliarda euro, to 80% tego eksportu przypada na państwa Unii Europejskiej.”

dam/radiokrakow.pl,Fronda.pl

21.04.2017, 9:00