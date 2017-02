P. Duda: Za PO-PSL 'Solidarność' to były pętaki. Teraz jest inaczej

reklama

"My wiemy, jaka jest różnica między tym, co było, a co jest. Przez PO-PSL byliśmy traktowani jak przedmioty, a teraz jesteśmy na równi. Za czasów Donalda Tuska byliśmy pętakami, a dziś jesteśmy partnerami" - powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" szef NSZZ Solidarność, Piotr Duda.

Duda wymieniał następnie dobre reformy rządu PiS, które z perspektywy Solidarności są szczególnie ważne. "Płaca minimalna, program 500+, obniżka wieku emerytalnego, stawka godzinowa i ustawa o prawie zamówień publicznych każe myśleć, że idzie to w dobrym kierunku. Są następne zmiany. Zaraz będziemy brali na tapetę ustawę o agencjach pracy tymczasowej, ustawę o związkach zawodowych – to naprawdę dobre wiadomości" - wskazał.

Nie taił jednak, że są także punkty sporne - to naprzykład problemy górnictwa czy też w służbie zdrowia. Duda powiedział jednak, że ma nadzieję na zażegnanie powodów sporu i nie dojdzie do żadnego poważnego konfliktu PiS i Solidarności.

"Politycy PiS przed wyborami mówili przed kopalniami, że nie zamkną ani jednej, doki nie zostaną wyczerpane złoża; dzisiaj jest duet panów Tobiszewski-Tchórzewski, który myśli inaczej" - ostrzegał Duda.

16.02.2017, 11:10