Owsiakowie pracowali w firmach nadzorowanych przez wywiad wojskowy PRL

I właśnie we wspomnianych wyżej dwóch firmach zatrudnieni zostali Owsiakowie. Jerzy Owsiak w „Carpatii”, co w wyemitowanym w TV Republika programie Anity Gargas „Zadanie specjalne” ujawnił Jan Pospieszalski, który o sprawie tak powiedział: „dziwiło mnie, że rysownik, artysta, poeta nagle pojawił się w spółce polonijnej. Zapytałem: „Co tam będziesz robił? ”, ale nie był mi w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Widziałem, że jeździł wypasionymi – jak się to dziś mówi – samochodami służbowymi: land roverem i terenowym citroenem, co w tamtych czasach oznaczało niebotyczny majątek”.