Owsiak zaczepia Jakiego, wiceminister ostro odpowiada

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki skrytykował dziś na antenie telewizji TVN24 akcję WOŚP Jerzego Owsiaka. Jak powiedział, orkiestra ,,już wcześniej została zmuszona, żeby się przyznać, że Woodstock jest organizowany z tego, że pieniądze zebrane przez WOŚP są przeciągane, nie wydawane, i w związku z tym są odsetki. I z tych odsetek część Przystanku Woodstock jest finansowana. Jestem przekonany, że ludzie, którzy wrzucają do puszek, o tym nie wiedzą''.



Jakiemu szybko odpowiedział Jerzy Owsiak, na konferencji prasowej przekonując, że ,,mówienie takich słów, że WOŚP promuje „cywilizację śmierci” to może u pana na osiedlu, wśród bloków. [...]Te pieniądze mogą do Pana wrócić. Do Pana i polskiej służby zdrowia. iech pan dalej ma swoją wizję z klatki schodowej, my nie chcemy dzielić, bo to politycy dzielą'' - mówił Owsiak, wyśmiewając się zarazem z Jakiego, bo ten dorastał na blokowisku.



Polityk nie pozostał Owsiakowi dłużny. Przypomniał, że szef WOŚP i jego medialne zaplecze tak bardzo kochają dzieci, że są na przykład za lieralizacją prawa aborcyjnego. ,,Żądam od proaborcyjnych Owsiaka i Wyborczej, aby się odczepili od mojego dziecka! Hipokryci! Gdyby stosować Waszą ideologie z czarnych marszów moje dziecko by sie nigdy nie urodziło'' - napisał Jaki.



Na to zareagował z kolei dziennikarz ,,Gazety Wyborczej'' znany głównie z zażyłej aktywności na odcinku niemieckim. ,,Żądam, żebyś chociaż dziś się zamknął'' - napisał Wieliński do ministra Jakiego, dodając, że jego dzieci przeżyły po urodzeniu tylko dzięki sprzętowi WOŚP.

Jaki zapewnił tymczasem, że sam włączyłby się w WOŚP, gdyby nie jej polityczne konotacje i ,,gdyby o rozlicznie tej akcji blogerzy nie musieli walczyć w sądach a szefowie WOŚP nie wykorzystali zasobów akcji do promocji jednej wizji politycznej czy organizacji Woodstoku''.

mod/twitter, gw