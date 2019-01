Owsiak wraca do kierowania WOŚP. 'Bierzemy się, Paweł, do roboty'

"Powiem ci, Paweł, krótko: bierzemy się za robotę, wracam do roboty, bierzemy się jeszcze cztery razy mocniej, dziesięć razy mocniej. Tak, będę grał z Orkiestrą. Tak, będę prezesem Fundacji"- podkreślił twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak wyraził nadzieję, że dziś "miliony Polaków wezmą sobie do serca, żeby stanowczo powiedzieć każdej nienawiści: nie, nie ma na to naszej zgody".

"Przez kilka dni wydarzyły się rzeczy niezwykłe. To, co zobaczyłem ja, to, co zobaczyli wszyscy Polacy: jedno serce zgasło, ale miliony serc się otworzyły. Mogliśmy w Gdańsku, mieście, które tak kochasz, zobaczyć największe serce świata. Masa ludzi przyszła, żeby zapalić znicze"- podkreślił.