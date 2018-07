Owsiak wezwany do sądu za 'literackie k....'. Dwa dni przed festiwalem...

Jerzy Owsiak napisał na Facebooku, że otrzymał wezwanie do sądu. "Zaczynają mnie już dobrze rozpoznawać w moim urzędzie pocztowym. Już nie muszę wyciągać dowodu, aby odebrać kolejną korespondencję sądową. Tym razem nie wierzyłem własnym oczom"-relacjonuje założżyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Owsiak ma być sądzony na dwa dni przed Pol'and Rock Festivalem. Chodzi o przekleństwo użyte podczas spotkania z czytelnikami jego książki "Obgadywanie świata". Wydarzenie odbyło się we wrocławskim Empiku.

Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pisze na Facebooku, że w ostatnim czasie pisma sądowe przychodzą do niego "masowo".

"To tylko jedno z wielu pism sądowych, które do mnie ostatnio masowo przychodzą. Przyjmuję je z pogodną zasadą – co nie zabije to wzmocni. Biorę to na klatę i z pomocą przyjaciół walczyć będę do końca"-podkreślił.

"Nie tylko przy tego rodzaju spotkaniach uprzedzam wszystkich, że mogą paść słowa tzw. niecenzuralne, które są po prostu cytatami z życia wziętymi, czyli kawałkiem zasłyszanej sentencji czy typowo polskiego podsumowania stanu rzeczy. Zresztą podobne słowa umieszczane są w książce i wydawca, a także ja, jako autor uprzedzam czytelników z czym mogą mieć do czynienia"- tłumaczy Jerzy Owsiak. Założyciel WOŚP zastanawia się, dlaczego jego "literackie k****" jest jedynym słowem uruchamiającym sądową machinę, gdy wkoło tylu ludzi, m.in. polityków, którzy "potrafią swoimi wypowiedziami naprawdę dokonać niesamowitego trzęsienia ziemi, ubierając swoje myśli w nienawiść, nietolerancję, czy wręcz podjudzanie jednych przeciwko drugim".

Cóż, Owsiak znany jest z "mowy miłości" pod adresem niektórych polityków...

yenn/Facebook, Fronda.pl