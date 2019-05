Owsiak: Niech na Srebrnej jeb*ie dwoma wielkimi domami, ale naszymi!

man.of.Stagira 11.5.19 15:56

Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma

Mówisz mi, że nad Polską szare mgły

Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna

I cóż ja, cóż ja odpowiem Ci



Może to ten szczególny kolor nieba

Może to tu przeżytych tyle lat

Może to ten pszeniczny zapach chleba

Może to pochylone strzechy chat



Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach

Może przed domem ten wiosenny zapach bzu

Może bociany, co wracają tu do gniazda

Coś, co każe im powracać tu

