Owsiak dostanie Nagrodę Nobla?

Były szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 2019. Wniosek złożył poseł Kukiz'15, Andrzej Kobylarz, wspólnie z Rafałem Collinsem z TVN Turbo.

Owsiak już trzeci rok z rzędu zgłaszany jest jako kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla. Poprzednie wnioski składali: posłanka Joanna Schmidt oraz politolog, prof. Adam Grzegorczyk. Choć zostały zaakceptowane, twórca WOŚP nie otrzymał nagrody.

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest przez Norweski Komitet Noblowski. Zgłoszenie do nagrody można nadesłać do 1 lutego danego roku. Komitet tworzy listę, która jest dalej oceniana. Laureat Nagrody Nobla otrzymuje 8 mln koron szwedzkich, czyli ok 3,8 mln zł.