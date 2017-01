Owsiak do Kurskiego: To co Pan mówi o WOŚP to nieprawda!

reklama

Jerzy Owsiak wystosował list otwarty do prezesa TVP Jacka Kurskiego. "To, co Pan mówi o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i powodach, dla których Telewizja Publiczna nie grała razem z nami, jest nieprawdą!"

Owsiak zarzuca Jackowi Kurskiemu, że nie odpowiedział na prośbę o relacjonowanie finału WOŚP. W efekcie według Owsiaka, odezwała się jedynie telewizja TVN i to z tą stacją postanowił współpracować przy relacji z 25. finału WOŚP.

Owsiak zarzuca w liście niespełnianie dziennikarskich obowiązków przez TVP. Napisał: "Pominęliście nawet sprawę tak ważną, jak podanie rekordowej sumy zebranych pieniędzy, co wydawało się jeśli nie emocjonalnym, to dziennikarskim obowiązkiem. Potem było już tylko gorzej"

Na końcu listu Owsiak napisał: "To Pan tym przedsiębiorstwem rządzi i robi Pan to, co chce. Na szczęście nie jest Pan jedyny".

krp/onet.pl, Fronda.pl

19.01.2017, 16:56