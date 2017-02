Owsiak daje, ale nie daje... i odbiera

reklama

Jerzy Owsiak krytykował pomysł tworzenia tzw. sieci szpitali. Jednocześnie niechcący rozpoczął dyskusję na temat statusu sprzętu, jaki szpitale otrzymują od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Internauci reagując na wpis Owsiaka, zaczęli stawiać pytania, czy WOŚP rzeczywiście sprzęt przekazuje, a może jedynie oddaje w dzierżawę, lub udostępnia?

Wypowiedź Owsiaka wywołała gorące reakcje, skomentował ją m.in. portal Kontrowersje.net: „W końcu powiedziane wprost, a o tym przewale pisałem również wiele razy. Szpitale od @fundacjawosp NIE DOSTAJĄ ŻADNEGO SPRZĘTU!!!” - mogliśmy przeczytać w komentarzu do wpisu Owsiaka.

W końcu powiedziane wprost, a o tym przewale pisałem również wiele razy. Szpitale od @fundacjawosp NIE DOSTAJĄ ŻADNEGO SPRZĘTU!!! pic.twitter.com/NKpLCeRqC6 — Kontrowersje.net (@kontrowersje) 24 lutego 2017

Wpis Owsiaka wywołał wiele pytań ze strony ludzi wspierających WOŚP:

"To znaczy, że ten sprzęt nie jest darowany szpitalom na własność i pozostaje w gestii fundacji jak u dzierżawcy oddającego coś w komis? To przynajmniej niedoinformowanie nie tylko medialne, że wrzucałam do puszki przede wszystkim na pracowników fundacji, którzy są jak jedna wielka firma dysponująca sprzętem opłaconym ze zbiórek Polaków i wynajmująca go poszczególnym szpitalom" - pisała jedna z internautek.

Owsiak starał się wyjaśnić sytuację:

"„Masz rację - źle to napisałem - jest własnością szpitala i jest na to dokumentacja i dzięki temu także serwis jest po stronie szpitala - lecz gdy z jakiś powodów sprzęt ma być nie używany to wtedy fundacja ma prawo do decyzji co z nim dalej robimy - w mojej głowie jest taki mentalne obraz "sprzęt fundacji" ale formalnie tak nie jest i prawnie należy do szpitala - przepraszam za nieścisłe sformułowanie! !” - pisał.

emde/Facebook, Twitter

25.02.2017, 13:12