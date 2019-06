Owocny dzień prezydenta Dudy w Houston

Następnie Andrzej Duda będzie rozmawiał z Sekretarzem ds. energii USA Rickiem Perrym, wraz z którym odwiedzi Sabine Pass – gazoport firmy Cheniere, zlokalizowany u ujścia rzeki Sabine do Zatoki Meksykańskiej – stamtąd m.in. wysyłany jest gaz skroplony do Polski. Spotkanie zwieńczy wspólna konferencja prasowa polityków.

Prezydent przed spotkaniem odniósł się do porozumienia dotyczącego zwiększenia ilości kupowanego gazu z USA podpisanego w minioną środę przez Ricka Perry'ego oraz Sekretarza Stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

"Chcemy być silnym hubem, jeśli chodzi o dostarczanie tego źródła energii do Europy, przede wszystkim do Europy Centralnej. To także jest element działania w ramach Trójmorza"-podkreślił Andrzej Duda.