- Owoców Ducha Świętego jest dwanaście, ale - jak mówi św. Tomasz z Akwinu - mogło by być ich więcej. To są przykłady. Wystarczy, że będziemy mieli te dwanaście i już będziemy iść w dobrą stronę - tak do oglądania nowego cyklu #OwoceDuchaŚwiętego zachęca ks. Michał Twarkowski, charyzmatyczny kapłan z Prałatury Opus Dei, biblista, duszpasterz, wychowawca, informatyk.