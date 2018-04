Otwórzcie drogi Panu, aby mógł was powołać

„Szukajcie sposobów, aby otworzyć drogi, by Pan mógł przemówić, by Pan mógł powołać. Nie róbcie kampanii wyborczej ani kampanii o charakterze komercyjnym, ponieważ powołanie Boże nie kieruje się zasadami marketingu” – to słowa Papieża skierowane do uczestników Tygodnia Instytutów Życia Konsekrowanego, jaki odbywa się w Hiszpanii. Jego tematem jest młodzież i powołania do pójścia za Panem.

W wideoprzesłaniu Franciszek przestrzega ich, aby nie lamentowali nad brakiem powołań i nie wsłuchiwali się w ten ton, opłakując minioną chwałę. Pan bowiem wzywa, aby patrzeć wprzód i zobaczyć, co można zrobić.

Odnosząc się do młodzieży, Papież podzielił się z uczestnikami swoimi obawami, ale przedstawił także konkretną propozycję.

„Moją wielką obawą jest to, że nasza młodzież utraci korzenie. Boję się tego. Być może dzisiejsza praca powinno polegać na przygotowaniu drogi, aby można było zobaczyć to, co głosił prorok Joel: «Starcy będą śnili, a młodzieńcy będą prorokowali» (3,1). A dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba, aby młodzi dialogowali ze starszymi ludźmi. Duża część średniego pokolenia, pokolenia ich rodziców, jest w połowie drogi. Mamy czas, aby odzyskać korzenie. Mamy także czas i jesteśmy w stanie sprawić, aby ci mężczyźni i kobiety śnili, by przekazali potem młodym zdolność do prorokowania. Dialog pomiędzy dziadkami i wnukami to dialog międzypokoleniowy na wysokim szczeblu. I mamy jeszcze czas: nie straćmy go. Zobaczcie jak słuchać obaw młodych ludzi, a także osób starszych. Połączcie ich, a wszystko pójdzie dobrze” – powiedział w wideoprzesłani Ojciec Święty.

Na zakończenie Papież zachęcił do modlitwy w intencji powołań i dawania świadectwa z ufnością, że Pan sam powoła, bo to On decyduje o liczbie powołań.

mod/radio watykańskie