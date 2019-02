Minister Jacek Czaputowicz: Jesteśmy zaniepokojeni działaniami Iranu

"To jest wyzwanie społeczności międzynarodowej, by możliwie efektywnie wspierać te wysiłki na rzecz zapewnienia stabilizacji i trwałego pokoju. Źródła konfliktów na Bliskim Wschodzi są wielorakie – dotyczą one zarówno dążeń niektórych przywódców do zachowania władzy za wszelką cenę, wywodzą się również z fundamentalizmu religijnego i braku tolerancji, a także czynników systemowych, takich jak naruszenie równowagi sił"- ocenił szef MSZ. Jak zapewnił polityk, zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone podzielają przekonanie o roli Iranu na Bliskim Wschodzie oraz całym świecie, jednak możliwe skutki rozwoju programu atomowego, ale i doniesienia o niekonstruktywnej roli tego państwa w regionie, mogą budzić zaniepokojenie.