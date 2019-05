Oto wyborcy Platformy! Maski opadły

W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\odek 20.5.19 9:29

Czy on na pewno kojarzy to co mówi? PiS podwyższył wiek emerytalny? Faktycznie tak zniszczył Polskę, że jest "lokomotywą UE' jak określił to niemiecki komisarz Oettinger?

Oni wszyscy tacy rozkojarzeni?