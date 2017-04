Oto uzdrowieni za przyczyną Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny

reklama

Miłosierdzie Boże to ratunek dla potrzebujących pomocy. Wielu ludzi ufnie zwraca się z prośbami do Pana Jezusa Miłosiernego, za pośredniczkę wybierając sobie św. Faustynę. Niezliczone są cuda, jakich proszący doznają i łaski, jakie otrzymują. Opisane niżej przykłady są tylko kroplą w morzu Bożego miłosierdzia.

Cudownie wyleczony z raka



Pewien mężczyzna zachorował na raka. Wyznaczono mu termin operacji. Jego krewna, siostra zakonna, wysłała mu obrazek Jezusa Miłosiernego i poleciła odmówić nowennę. Posłała mu też kwiatek z grobu siostry Faustyny, znajdującego się w klasztornym ogrodzie. Mężczyzna przyłożył go do chorego miejsca. Siostry w klasztorze również modliły się o zdrowie dla chorego.

Kiedy nadszedł czas badań przedoperacyjnych, okazało się, że guz nagle zniknął. Do dziś lekarze nie wiedzą, jak to się stało.

Kobieta cierpiąca na krwotok



Pewna kobieta od lat cierpiała na dolegliwości w jamie brzusznej i związane z tym krwotoki. Od czasu I Komunii świętej zapomniała o Bogu. Jej życie wypełniała praca i opieka nad chorą matką, babcią i dwojgiem dzieci. Na chodzenie do kościoła brakło czasu. Któregoś dnia, po kolejnym krwotoku, lekarz stwierdził zmiany nowotworowe narządu rodnego. Wtedy kobieta zwróciła się myślą ku Bogu. Odszukała zakurzone Pismo Święte. Kiedy otwarła księgę, przeczytała słowa o uleczeniu przez Jezusa kobiety cierpiącej na krwotok. Zrozumiała, że to sam Bóg przemówił do niej. Uwierzyła, że On może ją uleczyć i od tego dnia gorąco zaczęła gorąco się modlić. Po wielu latach poszła do kościoła. Krwotoki ustąpiły, a nowotwór zniknął. Od tego dnia kobieta stara się o szerzenie czci Bożego Miłosierdzia i modli się o łaskę nawrócenia dla tych, którzy żyją z dala od Boga.

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Siostry Faustyny

O Jezu, któryś św. Siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego Miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię proszę.

Ja grzeszny nie jestem godzien Twego Miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Św. siostro Faustyno - módl się za nami!

Imprimatur: Franciszek kardynał Macharski,

metropolita krakowski, Kraków styczeń 2000 r

23.04.2017, 10:30