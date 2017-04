Oto upadek liberalnego Zachodu! Totalna kompromitacja szwedzkiej policji

reklama

Szwedzka policja to przykład tego, co ze służbami bezpieczeństwa może zrobić lewicowa ideologia. Poniższy film pokazuje, jak troje funkcjonariuszy policji nie jest w stanie poradzić sobie z jednym imigrantem, który sam ich zaczepił. Problem w tym, że funkcjonariusze to... kobiety, które fizycznie po prostu nie radzą sobie z wyznawcą Allaha. Dodatkowo, pewnie z powodów "poprawnościowych", boją się użyć jakichkolwiek ostrych środków - szarpaninę łatwo wygrywa więc imigrant.

Po prostu żałosne!...

SWEDISH POLICE FIASCO: 3 female cops beaten by 1 male refugee after trying to arrest for arson attacks. Police car SMASHED.



RETWEET. pic.twitter.com/6gKnpF2vGJ — PeterSweden (@PeterSweden7) 2 kwietnia 2017

3.04.2017, 8:30