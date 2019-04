Oto tekst adhortacji apostolskiej ,,Christus vivit'' Ojca Świętego Franciszka

bileter 2.4.19 12:49

Spotkałem księdza który prowadzi rekolekcje i jest znajomym acb Rysia. Zapytał nas co jest sednem życia katolika, my mu na to , doskonalenie cnót i zbawienie, a on mówi nie. Sednem życia jest szczęście a celem jest zbawienie, dodał jeszcze .że Luter na łożu śmierci się wyspowiadał i przeszedł na wiarę katolicką.