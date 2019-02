Oto SYMBOL rządów Trzaskowskiego w Warszawie!(WIDEO)

Jozin z Bazin 13.2.19 22:22

Komu to przeszkadza ? i druga sprawa kto za to zapłaci, to generowanie kosztów by zaspokoić chorą z nienawiści do PiS i Warszawiaków Czaskoskiego ambicje podlizania się Tuskowi, wredne to i głupie, a miał dać na przedszkolaków po 100zł metro budować i z wszystkiego co obiecał się wycofał, takie jest całe pełowskie nasienie nienawidzą lewacy normalności i kuje ich w serca i oczy PRAWDA.