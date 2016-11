Oto soki z warzyw, które eliminują trucizny z organizmu

reklama

Oto soki, które eliminują trucizny z naszego organizmu według www.poradnikzdrowie.pl





Sok z marchwi

Marchew to najlepsze źródło beta-karotenu. Dostarcza witaminy z grupy B, C, PP, K, także potas, sód, magnez, żelazo, miedź, cynk, kobalt, mangan. Dobry dla oczu, działa przeciwbakteryjnie, wzmacnia odporność, poprawia trawienie.

Przepis na koktajl: 1/2 kg marchwi, główka sałaty rzymskiej, świeży imbir.

Sok z kapusty

Zawiera witaminę C, E, beta-karoten, które chronią przed działaniem wolnych rodników. Zapobiega chorobom nowotworowym, chorobom serca i miażdżycy oraz sprzyja cofaniu się zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Zalecany przy owrzodzeniu dwunastnicy.

Przepis na koktajl z sokiem z kapusty: 30 dag dowolnej kapusty, seler korzeniowy, 2 jabłka, 1/2 pęczka koperku, sól.

Sok z rzepy

Zawiera sporo witaminy C, bardzo dużo PP, witamin z grupy B, wapń, fosfor, żelazo, magnez, potas, siarkę, jod. Słodki sok z rzepy warto popijać w czasie przeziębienia, gdyż wzmacnia organizm i łagodzi kaszel. Można wydrążyć otwór, dodać cukier albo miód, odczekać parę godzin i wybierać łyżeczką.

Przepis na koktajl z sokiem z rzepy: 1/2 kg rzepy, 1/2 kg marchwi, łyżeczka miodu.

Sok z pomidorów

Skarbnica witaminy C, beta-karotenu i witaminy E. Zawiera witaminę K, P, witaminy z grupy B. Witamina C ułatwia przyswajanie żelaza z produktów spożywczych, a witamina P – przyswajanie witaminy C.

Przepis na koktajl z pomidorów: 1/2 kg pomidorów, 1 średnie jabłko, 2 łodygi selera naciowego, 1/2 łyżeczki sosu tabasco, sól.

Sok z dyni

Przepis na koktajl z sokiem z dyni: 25 dag dyni, 25 dag marchwi, duże jabłko, 1/4 łyżeczki chili.

Sok z buraków

Bogaty w antocyjany i flawonoidy, magnez, sód, potas, wapń. Działa krwiotwórczo, łagodzi dolegliwości związane z klimakterium, przeciwdziała nowotworom.

Przepis na koktajl z sokiem z buraków: 30 dag buraków, 20 dag marchwi, 2 pomarańcze.

Sok z sałaty

Zawiera beta-karoten (najwięcej go w sałacie rzymskiej), witaminy C, E i D oraz z grupy B, wapń, żelazo, potas, fosfor, mangan.

Przepis na koktajl z sokiem z sałaty: 4 liście sałaty rzymskiej, 30 dag marchwi, duże jabłko, ogórek.

Sok z selera

Cenne źródło potasu, żelaza, wapnia, fosforu, magnezu oraz witaminy C, beta- -karotenu, witamin z grupy B. Wzmacnia układ nerwowy i uspokaja.

Przepis na koktajl z sokiem z selera: 30 dag selera, 30 dag marchwi, 2 ząbki czosnku, 1/2 pęczka natki pietruszki, łyżeczka miodu.

Sok z ogórków

Ogórki zawierają 96-98 proc. wody i są ubogie w witaminy. Ale mają sporo potasu. Oczyszczają organizm, przyśpieszają przemianę materii.

Przepis na koktajl z sokiem z ogórków: 1/2 kg ogórków, 1/2 cytryny, sól, pieprz, listki świeżej mięty.

Za: www.poradnikzdrowie.pl









27.11.2016, 13:50